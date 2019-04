FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NOTA XFRA US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1

27B XFRA BMG393381014 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD-0125

NOT XFRA CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50

TGE1 XFRA CH0276837694 MOBILEZONE NAM. SF-,01