Die Vorwürfe der EU-Kommission gegen die deutschen Autobauer kommen BMW teuer zu stehen: Die Münchener wollen sich zwar gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen, erwarten aber, dass die EU-Kommission mit überwiegender Wahrscheinlichkeit einen Bußgeldbescheid in signifikanter Höhe erlassen wird. Daher sei man verpflichtet, eine entsprechende Rückstellung von voraussichtlich über 1 Milliarde Euro zu bilden. Dies werde das Ergebnis im ersten Quartal 2019 belasten. Die Prüfung der Beschwerdepunkte und die Akteneinsicht würden einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb ließen sich die finanziellen Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. BMW erwartet aber schon jetzt, dass die EBIT-Marge des Segments Automobile im laufenden Geschäftsjahr 1 bis 1,5 Prozentpunkte unter dem bisherigen Korridor von 6 bis 8 Prozent liegen dürfte. Für das Konzernergebnis vor Steuern im laufenden Geschäftsjahr geht BMW unverändert von einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus.

EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, steht einer möglichen Änderung der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU "offen" gegenüber. Sollten sich Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn über einen mehrheitsfähigen Brexit-Deal einigen, ließe sich der 26-seitige Text "nachbessern", sagte Barnier. Barnier bekräftigte die Auffassung der EU, dass es keine Änderungen mehr an dem rund 600-seitigen Austrittsvertrag geben darf. In der Frage der künftigen Beziehungen sei Brüssel jedoch offen, sagte er: "Das ist ein 26-seitiges Dokument, dass man korrigieren, ergänzen, nachbessern kann".

10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV, Düsseldorf

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Februar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +17,3 Mrd Euro zuvor: +18,5 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +18,3 Mrd Euro -US 16:00 Auftragseingang Industrie Februar (ursprünglich 3.4.2019) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

Stand +/- % S&P-500-Future 2.890,70 -0,18 Nikkei-225 21.751,78 -0,26 Schanghai-Composite 3.232,38 -0,44 DAX 12.009,75 0,18 DAX-Future 12.023,00 0,06 XDAX 12.000,66 0,05 MDAX 25.544,72 0,28 TecDAX 2.776,81 0,38 EuroStoxx50 3.447,47 0,16 Stoxx50 3.173,67 0,07 Dow-Jones 26.424,99 0,15 S&P-500-Index 2.892,74 0,46 Nasdaq-Comp. 7.938,69 0,59 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,38 -6

Ausblick: Mit einem Konsolidierungstag rechnen Händler zum Wochenauftakt an den europäischen Börsen. "Auch an der Börse wachsen die Bäume nicht in den Himmel", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Markets. Der DAX habe die längste Gewinnstrecke seit 2015 hinter sich und sei so überkauft wie seit 2017 nicht mehr. Ein anderer Marktteilnehmer meint allerdings auch, größerer Verkaufsdruck werde nicht erwartet. Denn viele Anleger hätten die Rally verpasst und warteten für einen Einstieg auf Rücksetzer. Auf die Stimmung drücken die Vorlagen aus Asien, dort haben die Börsen nach Anfangsgewinnen zum Teil ins Minus gedreht. Außerdem warten Händler auf den weiteren Fortgang der Brexit-Entwicklung, und auch die US-Berichtssaison zum ersten Quartal. Zu den Handelsgesprächen heißt es, trotz vieler Fortschritte seien die verbliebenen Probleme schwerwiegend.

Rückblick: Etwas fester - Ein starker US-Arbeitsmarktbericht sorgte für leicht steigende Kurse. Stimmungsstützend wirktze auch, dass im Handelsstreit zwischen den USA und China US-Präsident Donald Trump Hoffnung auf eine rasche Lösung schürte. Das trieb vor allem konjunktursensible Aktien wie Öl-, Rohstoff- und Chemiewerte nach oben. Der Ölsektor war mit einem Plus von 0,9 Prozent Tagesgewinner. Für Rohstoff- und Chemie-Werte ging es um 0,8 Prozent nach oben. EMS-Chemie kletterten nach besseren Zahlen um 5,9 Prozent. Leidtragende waren sogenannte defensive Aktien: Deutsche Telekom verloren 0,5 Prozent und Vodafone gaben 2,5 Prozent ab.

Etwas fester - Der DAX schaffte wieder den Sprung über die Marke von 12.000 Punkten. Gesucht waren Aktien aus dem zyklischen Autosektor. Leoni stiegen um 4,9 Prozent, Infineon und Schaeffler um je 1,6 Prozent, BMW legten um 0,6 Prozent zu. In VW und Daimler seien nach der jüngsten Rally erste Gewinne mitgenommen worden, hieß es. Das Geschäft des Flugzeugbauers Airbus hat nach einem mauen Jahresauftakt im März kräftig angezogen. Der hohe Auftragsbestand sichert die Auslastung für die kommenden Jahre. Die Aktie gewann 0,7 Prozent. Eine Platzierung drückte Befesa um 4,2 Prozent. Der Finanzinvestor Triton trennte sich von 4,5 Millionen Aktien.

BMW gaben um 2,5 Prozent nach, nachdem das Unternehmen Rückstellungen wegen einer drohenden Strafe im EU-Kartellverfahren angekündigt hatte. Diese werden das erste Quartal belasten. Im Sog von BMW fielen Daimler um 2,5 und VW um 1,6 Prozent. Bei lebhaften Umsätzen, aber ohne nachrichtlichen Hintergrund, seien Wirecard verkauft worden, so ein Händler von Lang & Schwarz. Zuletzt sei die Aktie etwa 1,3 Prozent niedriger gestellt worden.

Etwas fester - Gute US-Arbeitsmarktdaten für März stützten. Die günstige Mischung aus starkem Beschäftigungsaufbau bei moderater Lohnsteigerung habe Zinserhöhungsängste gelindert, sagten Beobachter. Tendenziell positiv wurden auch Kommentare zum Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China aufgenommen. Gesucht waren Energiewerte, die im Windschatten steigender Ölpreise im Schnitt 1,7 Prozent gewannen. Versorger und Immobilienwerte, die als Nutznießer niedriger Zinsen gelten, gewannen 1,0 bzw. 0,8 Prozent. Aktien der Banken, denen das Niedrigzinsumfeld das Geschäft erschwert, verloren im Schnitt 0,3 Prozent. Unter den Einzelwerten gaben Boeing 1 Prozent nach, nachdem der Konzern einen weiteren Softwarefehler beim 737 MAX eingeräumt hatte, der aber nicht ursächlich für die Abstürze zweier Flugzeuge dieses Typs gewesen sei. Dow fielen um 4,1 Prozent, nachdem JP Morgan die Beobachtung der Aktie mit "Underweight" aufgenommen hatte und der Kurs am Tag zuvor nachrichtenlos kräftig zugelegt hatte. Duluth Holding brachen um ein Viertel ein nach enttäuschenden Geschäftszahlen und Ausblick.

US-Anleihen legten leicht zu, weil die moderaten Lohnsteigerungen Sorgen vor Zinserhöhungsbedarf zerstreuten. Die Zehnjahresrendite sank um 1,9 Basispunkte auf 2,49 Prozent.

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:16 Uhr EUR/USD 1,1229 +0,1% 1,1217 1,1214 EUR/JPY 125,06 -0,2% 125,29 125,35 EUR/CHF 1,1213 -0,1% 1,1219 1,1224 EUR/GBR 0,8592 -0,1% 0,8604 0,8622 USD/JPY 111,38 -0,3% 111,70 111,78 GBP/USD 1,3068 +0,2% 1,3036 1,3007 Bitcoin BTC/USD 5.275,19 2,23 5.160,32 4.985,64

Der etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht bewegte den Devisenmarkt kaum. Die Volatilität stieg im Währungspaar Euro/Dollar nach den Daten zwar etwas, doch mit rund 1,1220 Dollar im späten US-Handel lag der Euro wenig verändert zum Stand vor der Veröffentlichung. Im asiatisch dominierten frühen Montaghandel kommt der Dollar zurück - sowohl gegen den Euro wie auch den Yen.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,37 63,08 +0,5% 0,29 +36,2% Brent/ICE 70,63 70,34 +0,4% 0,29 +28,6%

Die Ölpreise drehten mit den guten Arbeitsmarktdaten ins Plus und erreichten den höchsten Stand seit fünf Monaten. Dass in den USA nach einem mehrwöchigen Rückgang zuletzt wieder verstärkt Öl gefördert wurde, störte nicht. Nach Daten des Unternehmens Baker Hughes waren 831 Förderanlagen in Betrieb, 15 mehr als in der Woche davor. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 1,6 Prozent auf 63,08 Dollar zu. Brent verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 70,34 Dollar.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,30 1.291,71 +0,4% +4,60 +1,1% Silber (Spot) 15,14 15,11 +0,2% +0,02 -2,3% Platin (Spot) 905,79 899,50 +0,7% +6,29 +13,7% Kupfer-Future 2,91 2,89 +0,5% +0,01 +10,3%

Der Goldpreis tendierte wenig verändert bei 1.292 Dollar je Feinunze. Das "Goldlöckchen-Szenario" des Arbeitsmarktberichts - hoher Beschäftigungsaufbau bei moderaten Lohnsteigerungen - habe Gold unattraktiv gemacht, weil es weder als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten noch als Inflationsschutz gebraucht werde, hieß es.

