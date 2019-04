Der Konsumgüterhersteller Henkel (ISIN: DE0006048432) will je Vorzugsaktie eine Dividende von 1,85 Euro (Vorjahr: 1,79 Euro) und je Stammaktie 1,83 Euro (Vorjahr: 1,77 Euro) ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Düsseldorf ab. Dies ist eine Anhebung um 3,4 Prozent für die Vorzugsaktionäre. Die Dividende wird damit das neunte Jahr in Folge angehoben. Beim aktuellen ...

