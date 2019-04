Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA +++++

China und die Vereinigten Staaten haben bei den jüngsten Handelsgesprächen offenbar neue Fortschritte erzielt, allerdings gibt es keinen Zeitplan bis wann die Einigung stehen soll. Beide Seiten erklärten, die Gespräche sollten per Videokonferenz fortgeführt werden.

US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, er wolle nicht vorhersagen, ob die beiden Länder einen Deal abschließen werden. Das Treffen bezeichnete Trump aber als einen Erfolg. "Wir kommen sehr gut voran. Wir haben wirklich die wahrscheinlich zwei härtesten Punkte für unser Land sehr erfolgreich verhandelt", so Trump ohne Details zu nennen. In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, die Gespräche seien "produktiv" gewesen. Es gebe aber noch "viel Arbeit" für die Unterhändler zur Lösung der restlichen Streitpunkte.

Auch nachdem Trump Washington verlassen habe, seien die Gespräche zwischen US-Finanzminister Steven Mnuchin, dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und dem chinesischen Vizepremier Liu He fortgesetzt worden. Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Lawrence Kudlow, sagte im Gespräch mit Bloomberg TV, die Gespräche würden nächste Woche per Videokonferenz weitergehen. Das chinesische Verhandlungsteam sollte am Freitag nach Peking zurückkehren. Bei den Gesprächen ging es nach Angaben des Weißen Hauses um den Transfer von Technologie, den Schutz geistigen Eigentums der Vereinigten Staaten, Dienstleistungen, Landwirtschaft, die Handelsbilanz sowie die Bestimmungen zur Umsetzung eines Paktes.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Februar (ursprünglich 3.4.2019) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.890,70 -0,18% Nikkei-225 21.753,36 -0,25% Hang-Seng-Index 29.922,45 -0,05% Kospi 2.206,29 -0,15% Shanghai-Composite 3.219,59 -0,83% S&P/ASX 200 6.217,10 +0,58%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn uneinheitlich. Die zuletzt gemeldeten Fortschritte bei den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China sorgten zunächst für positive Stimmung. Allerdings gibt es weiterhin keinen Zeitplan, bis wann ein Abkommen vorliegen soll. In dieser Woche sollen die Gespräche per Videokonferenz weitergeführt werden. In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, die Gespräche seien "produktiv" gewesen. Es gebe aber noch "viel Arbeit" zur Lösung der restlichen Streitpunkte. In der gesamten Region geht es mit den Ölwerten nach oben, weil die Ölpreise ihr Fünfmonatshoch vom Freitag sogar noch etwas ausbauen. In Australien steigen Santos um 2,7 Prozent, für Oil Search und Woodside geht es jeweils um rund 1,7 aufwärts. In Hongkong geht es für CNOOC um 1,8 Prozent aufwärts und in Japan gewinnen Inpex 1,4 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten notieren Jiangxi Gangfeng an der Börse in Shenzhen 1,9 Prozent fester. Volkswagen hat mit dem Rohstoffkonzern einen langfristigen Vertrag zur Lieferung von Lithium für Batteriezellen geschlossen. Zudem wollen beide Konzerne beim Batterierecycling und Feststoffbatterien zusammenarbeiten.

US-NACHBÖRSE

Die Boeing-Aktie gab auf Nasdaq.com um 2,2 Prozent nach, nachdem der Flugzeughersteller mitgeteilt hatte, dass er die Produktion des 737 MAX vorübergehend verringern werde. Das belastete auch Boeing-Zulieferer. Spirit Aerosystems gaben 2,4 Prozent nach. Für Triumph ging es um 4,1 Prozent abwärts. Der Kurs der Snap-Aktie legte um 2,1 Prozentzu, gestützt von einer Hochstufung auf "Outperform" nach zuvor "Sektor Perform" von RBC Capital Markets. Duluth Holdings stabilisierten sich im nachbörslichen Geschäft nach dem Einbruch um 25,5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.424,99 0,15 40,36 13,28 S&P-500 2.892,74 0,46 13,35 15,39 Nasdaq-Comp. 7.938,69 0,59 46,91 19,64 Nasdaq-100 7.578,84 0,51 38,27 19,73 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 770 Mio 709 Mio Gewinner 2.099 1.912 Verlierer 826 1.017 Unverändert 116 107

Etwas fester - Die US-Arbeitsmarktdaten für März stützten die Aktienkurse. Die günstige Mischung aus starkem Beschäftigungsaufbau bei moderaten Lohnsteigerungen habe Zinserhöhungsängste gelindert, sagten Beobachter. Positiv wurden auch die weiteren Entwicklungen der Handelsgespräche zwischen den USA und China aufgenommen. US-Präsident Trump sagte, man stehe kurz vor einer Einigung. Allerdings nannte er keinen Termin für ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, auf dem die Einigung besiegelt werden könnte. Das wurde von Marktteilnehmern bemängelt. Gesucht waren Energiewerte, die im Windschatten des steigenden Ölpreises im Schnitt 1,7 Prozent gewannen. Versorger und Immobilienwerte, die als Nutznießer niedriger Zinsen gelten, gewannen 1,0 und 0,8 Prozent. Banken, denen das Niedrigzinsumfeld das Geschäft erschwert, verloren 0,3 Prozent. Unter den Einzelwerten gaben Boeing 1 Prozent nach, nachdem der Konzern einen weiteren Softwarefehler beim 737 MAX eingeräumt hatte, der aber nicht ursächlich für die Abstürze zweier Flugzeuge dieses Typs gewesen sei. Dow fielen um 4,1 Prozent, nachdem JP Morgan die Beobachtung der Aktie mit Underweight aufgenommen hatte. Die Abstufung auf Market Perform durch Wells Fargo drückte Intel um 0,6 Prozent. Duluth Holding (-25,5 Prozent) enttäuschte mit Geschäftszahlen und Ausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,35 1,6 2,33 114,5 5 Jahre 2,31 -0,6 2,32 38,6 7 Jahre 2,39 -1,2 2,40 14,4 10 Jahre 2,49 -1,9 2,51 4,9 30 Jahre 2,91 -1,5 2,92 -15,9

Die Notierungen der US-Anleihen legten nach den Arbeitsmarktdaten leicht zu, weil die moderaten Lohnsteigerungen die Befürchtung steigender Zinsen zerstreuten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:28 % YTD EUR/USD 1,1226 +0,1% 1,1217 1,1228 -2,1% EUR/JPY 125,04 -0,2% 125,29 125,34 -0,6% EUR/GBP 0,8594 -0,1% 0,8604 0,8575 -4,5% GBP/USD 1,3062 +0,2% 1,3036 1,3099 +2,5% USD/JPY 111,38 -0,3% 111,70 111,65 +1,6% USD/KRW 1137,69 0% 1137,69 1138,16 +2,1% USD/CNY 6,7195 +0,0% 6,7190 6,7174 -2,3% USD/CNH 6,7259 +0,2% 6,7097 6,7074 -2,1% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8494 7,8490 +0,2% AUD/USD 0,7091 -0,2% 0,7107 0,7126 +0,7% NZD/USD 0,6729 -0,0% 0,6732 0,6763 +0,2% Bitcoin BTC/USD 5.274,76 +2,2% 5.160,32 4.944,76 +41,8%

Der etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht bewegt den Devisenmarkt kaum. Die Volatilität stieg im Währungspaar Euro/Dollar nach den Daten zwar etwas, doch mit rund 1,1220 Dollar im späten Handel lag die Gemeinschaftswährung wenig verändert zum Stand vor der Veröffentlichung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,33 63,08 +0,4% 0,25 +36,2% Brent/ICE 70,61 70,34 +0,4% 0,27 +28,6%

Die Ölpreise drehten mit den Arbeitsmarktdaten ins Plus und erreichten den höchsten Stand seit fünf Monaten. Hier stützte die Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage. Dass in den USA nach einem mehrwöchigen Rückgang in der laufenden Woche wieder verstärkt Öl gefördert wurde, störte die Akteure nicht. Nach Daten des Unternehmens Baker Hughes waren 831 Förderanlagen in Betrieb, das waren 15 mehr als in der Woche davor. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 1,6 Prozent auf 63,08 Dollar zu. Brent verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 70,34 Dollar.

Am Montag legen die Preise weiter zu. Stützend wirken neue US-Sanktionen gegen den venezolanischen Ölkonzern PDVSA und die Zuspitzung der politischen Situation in Libyen, heißt es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,63 1.291,71 +0,4% +4,92 +1,1% Silber (Spot) 15,14 15,11 +0,2% +0,03 -2,3% Platin (Spot) 906,00 899,50 +0,7% +6,50 +13,8% Kupfer-Future 2,91 2,89 +0,5% +0,02 +9,7%

Der Goldpreis tendierte wenig verändert bei 1.292 Dollar je Feinunze. Das "Goldlöckchen-Szenario" des Arbeitsmarktberichts - hoher Beschäftigungsaufbau bei moderaten Lohnsteigerungen - habe Gold unattraktiv gemacht, weil es weder als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten noch als Inflationsschutz gebraucht werde, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA I

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 08, 2019 01:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.