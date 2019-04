Laut dem am Freitagabend veröffentlichten Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC ist an den Terminmärkten in der Woche zum 2. April erheblicher Verkaufsdruck registriert worden.von Jörg BernhardSowohl große als auch kleine Terminspekulanten sind bei Gold-Futures deutlich skeptischer geworden. So haben zum Beispiel Großspekulanten (Non-Commercials) ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 119.900 auf 94.600 Futures (-21,1 Prozent) zurückgefahren, während ...

