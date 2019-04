++ FOMC-Sitzungsprotokoll am Mittwoch ++ Werden harte Daten eine Verbesserung der chinesischen EMIs bestätigen? ++ US-Auftragsdaten dürften im Februar einen Rückgang aufweisen ++ Der April hat trotz gemischter Daten aus der Weltwirtschaft in optimistischer Stimmung begonnen. Doch wie lange kann dieses Stimmungsbild noch aufrechterhalten werden? Das FOMC-Sitzungsprotokoll sowie die Handelsdaten aus der chinesischen Wirtschaft könnten im Laufe dieser Woche einen Überblick geben. Am Montag steht die Veröffentlichung des revidierten US-Auftragseingangs ...

