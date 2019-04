Zunächst einmal muss seit Mitte letzten Jahres ein mittelfristiger Abwärtstrend beim Währungspaar Euro zum Ungarischen Forint genannt werden, innerhalb dessen von dem Verlaufshoch bei 330,762 HUF eine Abwärtsbewegung bis an die markante Unterstützung um 312,00 HUF stattgefunden hat. Damit hat der Euro bis an das markante 38,2 % Fibonacci-Retracement wie erwartet korrigiert. Seit Mitte März läuft aber schon wieder eine steile Gegenbewegung, die innerhalb einer einwelligen Gegenbewegung bereits über die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf ein vorläufiges Niveau von 322,379 Forint aufwärts gereicht hat. In den letzten Tagen kam es zu einem nicht unerwarteten Pullback zurück auf das markante Unterstützungsniveau um 320,000 Forint, von wo aus wieder deutliche Kursgewinne am Ende letzter Woche zu verzeichnen waren und die kurzfristige Korrektur ein schnelles Ende nehmen könnte.

