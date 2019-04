Die Gemeinschaftswährung startete positiv in die neue Handelswoche und so konnte der EUR/USD zum Tageshoch von 1,1230 steigen. EUR/USD schaut auf Daten, Risikotrends Nach 2 Tagen des Pullbacks, erholte sich das Paar zum Beginn der neuen Woche und so kam es zu Gewinnen in den Bereich der 1,1230. Der Verkaufsdruck gegenüber dem Greenback ist nachhaltig, ...

