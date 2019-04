Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse der DZ BANK: Die sich im Jahresverlauf 2018 abzeichnende schwache Entwicklung des Bereichs Pep (Post - eCommerce - Parcel, kurz PeP), in dem die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ihr Brief- und Paketgeschäft bündelt, zwang den Vorstand im Juni 2018, eine Gewinnwarnung für das Gesamtjahr auszusprechen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...