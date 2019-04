Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 165,46 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,003 Prozent. In Europa fiel der Handelsstart generell verhalten aus.

Leichter Kursauftrieb kam von schwachen Außenhandelszahlen aus Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Exporte im Februar deutlich gefallen, nachdem sie im Januar faktisch stagniert hatten. Die Daten folgen auf schwache Auftrags- und Produktionsdaten aus der Industrie und zeigen, dass es am bislang robusten Dienstleistungssektor ist, den schwachen Jahresbeginn auszugleichen.

Im Tagesverlauf dürften die Anleger den Fortgang des Brexit und die US-chinesischen Zollverhandlungen auf dem Radar haben. Daneben stehen in den USA Auftragszahlen aus der Industrie an./bgf/fba

ISIN DE0009652644

AXC0069 2019-04-08/09:05