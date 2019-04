Aurora Cannabis hat bekannt gegeben, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als einer von drei Gewinnern einer öffentlichen Ausschreibung für den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland ausgewählt worden zu sein. Ein entsprechender Vertrag wird allerdings frühestens am 17. April unterzeichnet. An dem Verfahren nahmen 79 Unternehmen teil. Die Gewinner können nach Abschluss des mit dem Angebot verbundenen Vertrags die Produktion in Deutschland aufbauen. Das Auswahlverfahren beruhte auf der Vorlage eines Konzepts für die Produktion, Lieferung und Preisgestaltung von Cannabis inländischer Herkunft. Das Konzept von Aurora, bewertet nach Kriterien wie Anlagendesign, Qualität, Sicherheit und Logistik, erhielt von allen eingereichten Konzepten die höchste Bewertung und bestätigte die führende Position des Unternehmens im Bereich integrierter Anbau, Produktion und Lieferung, so Aurora Cannabis. Aurora Cannabis hat die maximale Anzahl in Höhe von 5 von 13 Anteilen für einen Zeitraum von vier Jahren erhalten.

