BERLIN (Dow Jones)--Der Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl hat sich skeptisch zu einer Verlängerung der Verhandlungsfrist für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ausgesprochen. "Es darf keine Verlängerung der Frist geben, ohne Klarheit, was das Ziel ist", betonte der Manfred Weber nach Angaben der Neuen Osnabrücker Zeitung bei einem Hintergrundgespräch mit Vertretern aus Wirtschaft und Kultur am Samstag in München. Der CSU-Politiker ist Spitzenkandidat der EVP bei der Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai.

Die britische Premierminister Theresa May hat vergangene Woche erneut um eine Fristverlängerung für den Brexit gebeten. Angesichts der wiederholten Ablehnung des britischen Unterhauses versucht May mit der oppositionellen Labour-Partei Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Am Mittwoch treffen sich die Staats- und Regierungschefs der übrigen 27 EU-Mitgliedsländer, um über eine Verlängerung des Brexits bis zum 30. Juni zu entscheiden.

