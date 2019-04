Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über den starken Widerstand bei 11.726 Punkten bildete der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in der vergangenen Woche ein weiteres kurzfristiges Kaufsignal aus und stieg in der Folge über die Widerstandsmarken bei 11.823 und 11.865 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. ...

