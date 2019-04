Was für eine Kombination von Polypropylen PP mit Thermoplastischen Elastomeren TPE spricht. Actega, Bremen, bietet mit Soft EST ein speziell für Anforderungen wie dieses konzipierte TPE-Portfolio an, das BPA- und PAK-frei und lebensmittelkonform ist. Alle Sicherheitsnormen nach EN14350, die speziell für Babytrinklernflaschen gelten, werden erfüllt. Die Kunststoffeigenschaften sorgen für starken und sicheren Halt, Anti-Rutsch-Eigenschaften, und eine ergonomische Gestaltung der Produkte. Sie sind besonders für Hart-/ Weich-Kombinationen geeignet. Durch ihre Dichte und Undurchlässigkeit werden Geruchs-, Geschmacks- und Stoffübergänge unterbunden und Verunreinigungen verhindert. Die TPE-Kunststoffgranulate gibt es in verschiedenen Härteeinstellungen, guter Fließfähigkeit, hoher Bruchdehnung, sehr guter Flexibilität, wahlweise transparent, transluzent oder naturfarben.

