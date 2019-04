Zum Handelsstart notiert der deutsche Leitindex im Minus. Die schwachen Exportzahlen und die Hängepartie um den Brexit lasten auf dem Dax.

Gewinnmitnahmen und Konjunktursorgen drücken den Dax zum Wochenstart wieder unter die Marke von 12.000 Punkten. Zum Handelsstart notiert der deutsche Leitindex 0,3 Prozent im Minus bei 11.980 Zählern.

Am Freitag hatte der Index mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 12.010 Punkten geschlossen, im bisherige Jahresverlauf lag der Dax damit 13 Prozent im Plus. Für Investoren war das offensichtlich ein Signal zum Verkaufen: Sie nutzten zum Handelsstart das Überschreiten der 12.000-Punkte-Marke zu Gewinnmitnahmen - zumal die am Morgen veröffentlichten Exportzahlen wenig Zuversicht vermittelten.

Die deutschen Exporte fielen im Februar wegen der schwächeren Weltkonjunktur im Vergleich zum Vormonat deutlich stärker als von Experten erwartet. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet, tatsächlich sanken die Exporte aber um 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte - das ist der stärkste Rückgang binnen Monatsfrist seit einem Jahr.

Schon in der vergangenen Woche hatten führende Wirtschaftsinstitute ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland in diesem Jahr auf 0,8 Prozent gesenkt. Die exportabhängige deutsche Wirtschaft leide zunehmend unter den Handelskonflikten, der Abkühlung der Weltkonjunktur und Risiken wie der Brexit.

In der Hängepartie um den Brexit sahen Analysten auch einen Grund für die sinkenden Kurse am Montag. Wenige Tage vor dem richtungsweisenden EU-Gipfel gibt es noch immer keine Lösung. Ändert sich daran bis Freitag nichts, droht ein harter Brexit mit schwerwiegenden ...

