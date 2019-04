Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Finanzkennziffern und Anteilsverkäufe des Spezialchemiekonzerns habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. An seinen Gewinnprognosen (Ebitda) für 2019 und 2020 ändere sich dadurch aber vorerst nichts./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-04-08/09:26

ISIN: DE000EVNK013