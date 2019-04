Im Januar ist in Deutschland der Bau von 27 100 neuen Wohnungen genehmigt worden. Das waren 9,1 Prozent mehr als vor einem Jahr und zudem der höchste Januar-Wert seit 2004, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Die Masse von 23 700 Einheiten soll in neuen Gebäuden entstehen. Rund die Hälfte (13 634) ist in Mehrfamilienhäusern geplant, aber auch die Zahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser gingen hoch. Grundsätzlich stagniert die Zahl der Genehmigungen: Im vergangenen Jahr wurden 347 882 Einheiten gezählt und damit der langjährige Höchstwert aus dem Jahr 2017 (375 388) deutlich verfehlt./ceb/DP/jha

AXC0076 2019-04-08/09:39