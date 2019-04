Kirkland Lake Gold Ltd. veröffentlichte letzte Woche die Ergebnisse für das erste Quartal 2019. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum insgesamt 231.879 Unzen Gold produzieren konnte.



Dies entspricht einer Zunahme von 57% von den 147.644 Unzen im ersten Quartal 2018. Dabei erreichte man an Fosterville und Macassa eine Rekordproduktion von jeweils 128.445 und 72.776 Unzen Gold im ersten Quartal.



Zum 31. März 2019 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 410 Millionen Dollar; 23% mehr als zum 31. Dezember 2018.



