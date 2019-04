Robert Habeck ist jetzt Deutschlands populärster Politiker. Sein grüner Parteifreund Winfried Kretschmann ist schon lange Deutschlands beliebtester Ministerpräsident. Und der schwarze Markus Söder in Bayern macht das grüne Volksbegehren "Rettet die Bienen" zum Gesetz. CSU-Söder redet in diesen Tagen schon wie ein Grüner: Er will "Ökologie und Ökonomie versöhnen", in Bayern 30% Öko-Landbau bis 2030 […]Robert Habeck ist jetzt Deutschlands populärster Politiker. Sein grüner Parteifreund Winfried Kretschmann ist schon lange Deutschlands beliebtester Ministerpräsident. Und der schwarze Markus Söder ...

