Der Autobauer BMW wird für die drohende Strafe im EU-Kartellverfahren ordentlich Geld zur Seite legen. Es werde eine Rückstellung in Höhe von voraussichtlich über eine Milliarde Euro gebildet, teilte das Unternehmen am Freitagabend nach Prüfung der Beschwerdepunkte mit. Der Kurs der BMW-Aktie fiel am Montagmorgen um rund ein Prozent.

