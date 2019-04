Nach der Börseneinführung (IPO im November 2017, Emissionspreis 28 Euro) reduziert der bisherige Großaktionär stückweise seine Beteiligung. Dieser deutsch-spanische Spezialist für Roh- und Altstoffbearbeitung im Metallsektor mit anspruchsvoller Technologie ist in Europa eine alte Adresse, steht aber in China vor einem gewaltigen Ausbau der Geschäfte, wofür es dort kaum eine Konkurrenz gibt. Es lohnt sich demnächst hinzuschauen. BEFESA wird in etwa 3 Wochen über den Geschäftsverlauf berichten.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info