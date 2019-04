Am Freitag stand LINDE bereits bei 90,7 Mrd. Euro und nur SAP ist noch teurer (125,9 Mrd. Euro). SIEMENS liegt deutlich darunter (86,7 Mrd). Was ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 6,5 Mrd. Euro bewirken kann!



Die französische AIR LIQUIDE ist kaum größer, verdient genau so viel, aber kostet nur fast die Hälfte (50,0 Mrd. Euro). Wie geht man damit um? Wer in LINDE investiert ist, kann es bleiben, aber neue Investments für LINDE sind eine Mondgröße. Ein KGV von 24 liegt ebenfalls am Rande der Möglichkeiten.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info