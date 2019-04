Die schwedische Bank gerät neben DANSKE BANK in Kopenhagen in arge Bedrängnis, weil umfangreich Geld gewaschen worden sein soll. Das Thema ist bekannt, die Aktie ist abgestürzt und was kostet das Ganze als Strafe? Operativ sind beide Banken ohne Makel. Auf die Strafe kommt es an und auf die Rufschädigung. Letztere ist nur eine Zeiterscheinung und bald vergessen, wenn sich die Aufregung legt. Da beide als Transaktionsbank tätig waren, aber nicht im eigenen Interesse handelten, kostet die Angelegenheit ein paar Millionen, aber keine Milliarden. Das entspricht der üblichen Form, also geht es darum: Wer wagt, gewinnt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info