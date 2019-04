Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, dass Trisomie-Schnelltests zur Kassenleistung werden. "Ich finde, wenn jetzt ein Test kommt, der quasi kein Risiko mehr hat, dann müssen die Kassen das zahlen", sagte Spahn in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Schließlich sei ja seit 1975 bereits ein Fruchtwasser-Test erlaubt, obwohl dieser das Risiko einer Fehlgeburt mit sich bringe. "Alleine schon um Risiko zu minimieren, sollten die Kassen das nun finanzieren", so Spahn. Die Entscheidung dazu liege aber ausschließlich beim Gemeinsamen Bundesausschuss. Der Bundestag will dazu am Donnerstag eine Orientierungsdebatte führen.



Bislang müssen Schwangere den rund 130 Euro teuren Bluttest in der Regel selbst bezahlen.