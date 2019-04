Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte haben die erste Handelswoche im April mit kräftigen Gewinnen beendet, so die Experten von Union Investment. Gemessen am MSCI World-Index hätten die globalen Börsen auf Wochensicht insgesamt ein Plus von 1,7 Prozent verzeichnet und seien damit positiv ins neue Quartal gestartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...