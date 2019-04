Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens anlässlich aktueller Automatisierungstrends auf der "Hannover Messe" auf "Overweight" belassen. Die kurzfristigen Aktivitäten in der Industrieautomation hätten sich im ersten Quartal 2019 abgeschwächt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem machten Kannibalisierungseffekte die zunehmende Durchdringung vieler Automatisierungsmärkte wieder zunichte. Vor diesem Hintergrund bevorzugt der Experte die Aktien von Siemens und Schneider./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2019 / 21:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 03:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-04-08/10:54

ISIN: DE0007236101