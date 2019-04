Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-04-08 / 10:30 *Fred Kogel, **Max Wiedemann **und* *Quirin Berg **schaffen unabhängiges deutsches* *Medienunternehmen* · Wiedemann & Berg Film, eines der erfolgreichsten deutschen Filmproduktionsunternehmen, ergänzt den Kreis der Unternehmen Tele München Gruppe, Universum Film und i&u TV · Max Wiedemann und Quirin Berg übernehmen als Geschäftsführer der Wiedemann & Berg Film auch die Verantwortung für den Bereich Kinoproduktion im Management-Team von Fred Kogel · Erste Phase des Unternehmensaufbaus vor dem Abschluss München, 8. April 2019 - Wiedemann & Berg Film ("W&B Film") mit den Produzenten Max Wiedemann und Quirin Berg zählt zu den führenden Filmproduktionshäusern Deutschlands. Ihr erster Kinofilm "Das Leben der Anderen" wurde mit einem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Mit Titeln wie "Männerherzen", "Friendship!", "Vaterfreuden", "Willkommen bei den Hartmanns", "Who am I", dem zweifach Oscar-nominierten "Werk ohne Autor" und aktuell "Die Goldfische" stehen sie mit kontinuierlich besucherstarken und preisgekrönten Filmen für großes Kino. W&B Film wird Teil des unabhängigen Medienunternehmens, finanziert durch KKR unter Beteiligung von Atwater Capital, LLC. Max Wiedemann und Quirin Berg, die W&B Film weiter als Geschäftsführer leiten werden, sagen: "Wir sind seit 35 Jahren beste Freunde und haben vor 20 Jahren unsere Firma gegründet. Es ist ein großes Glück, unsere Vision als Produzenten zusammen mit herausragenden Kreativen, einem einzigartigen Team und großartigen Weggefährten leben zu können. Wir sind für die wunderbaren Filme dankbar, für die wir gemeinsam stehen. Nun ist ein idealer Zeitpunkt gekommen, eine neue Etappe unserer Vision anzugehen. Wir werden Teil eines unabhängigen Filmstudios und Medienunternehmens, das wir gemeinsam mit Fred Kogel aufbauen können. Wir werden dabei den Bereich der Kinoproduktion verantworten. Unser Joint-Venture mit EndemolShine, die W&B Television, läuft weiterhin parallel. Wir freuen uns sehr über diesen ersten Schritt und die vor uns liegenden Möglichkeiten." *Talentschmiede mit einzigartiger Produktionsexpertise* "Unser Dreamteam ist komplett! Ich kenne Max und Quirin seit vielen Jahren und schätze sie als Produzenten und Unternehmer. Es gibt nur wenige, die die Kunst des Filmemachens so gut beherrschen. Zusammen werden wir nun nationale und internationale Kinoproduktionen realisieren und unsere von Beginn an gemeinsam gefasste Idee umsetzen, ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen aufzubauen", sagt Fred Kogel, CEO des neuen Medienverbunds, über die Partnerschaft. Mit der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und W&B Film entsteht nach Abschluss der Transaktionen ein unabhängiges deutsches Filmstudio, das Produktion, Lizenzhandel und Distribution über die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Medienunternehmen kauft und produziert zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmert sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift das Unternehmen auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner und öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender. *Erste Phase des Unternehmensaufbaus vor dem Abschluss* Philipp Freise, Partner und Leiter des europäischen Investmentteams für Technologie, Medien und Telekommunikation bei KKR, sagt: "Wir freuen uns sehr, die erste Phase unseres Unternehmensaufbaus gemeinsam mit Fred Kogel erfolgreich abzuschließen. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, die Expertise und das Knowhow aller vier Unternehmen und insbesondere auch von Max und Quirin so zusammenzubringen, dass wirklich Innovatives entsteht. Unser Ziel war immer, ein Entertainment-Haus für audiovisuelle Inhalte aufzubauen und nicht nur einzelne Unternehmen zu kaufen." Das Managementteam um Fred Kogel konzentriert sich nun darauf, den operativen Start des Medienunternehmens vorzubereiten und die Pläne für die Zukunft weiter zu konkretisieren. Vorbehaltlich der Zustimmung zuständiger Aufsichtsbehörden und der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen soll die Transaktion im Juni 2019 abgeschlossen sein. Die Investition von KKR wird über den Europäischen Fonds IV getätigt. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekanntgegeben. Weitere Informationen zum neuen Medienunternehmen von Fred Kogel und KKR sind in den Pressemitteilungen vom 21. Februar 2019 (Link [1]), vom 25. Februar 2019 (Link [2]) und vom 29. März 2019 (Link [3]) verfügbar. ### *Medienkontakte* *KKR* Raphael Eisenmann Hering Schuppener Consulting Telefon: +49 69 92 18 74-86 Mobil: +49 160 90 61 11 07 E-Mail: reisenmann@heringschuppener.com Stephanie Lichtenberg Hering Schuppener Consulting Telefon: +49 69 92 18 74-24 Mobil: +49 171 86 29 942 E-Mail: slichtenberg@heringschuppener.com *Wiedemann & Berg Film* Franziska Kurra Wiedemann & Berg Film Telefon: +49 89 452323-86 E-Mail: f.kurra@w-b.film *Über KKR * KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co. *Über **Wiedemann & Berg Film* Max Wiedemann und Quirin Berg haben schon in der 5. Klasse die Schulbank geteilt - und ihre absolute Begeisterung für Film. Noch während des gemeinsamen Studiums an der Hochschule für Fernsehen und Film in München gründeten sie 2003 die Wiedemann & Berg Film, deren alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer die beiden seitdem sind. 2010 folgte die Gründung der Wiedemann & Berg Television als Joint-Venture mit EndemolShine. Die Verbindung von Kino und TV, der Fokus auf anspruchsvolle und kommerzielle Projekte, Pioniergeist, ein großartiges Team und die frühe Entdeckung von und Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen haben Wiedemann & Berg zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser in Deutschland gemacht. Ihr erster Kinofilm, das Regiedebut von Florian Henckel von Donnersmarck "Das Leben der Anderen" wurde mit einem Oscar(R) für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet, als erst dritte deutsche Produktion überhaupt. In gleicher Konstellation entstand "Werk ohne Autor", der 2019 zwei Oscar-Nominierungen erhielt. Zu den Filmen der letzten Jahre zählen zudem Baran bo Odars Hacking-Thriller "Who am I" sowie u.a. die Komödien "Vaterfreuden" von Matthias Schweighöfer mit knapp 2,5 Millionen Besuchern und die Simon Verhoeven Filme "Männerherzen" mit knapp 2,3 Millionen Besuchern und "Willkommen bei den Hartmanns" mit knapp 3,9 Mio. Kinobesuchern. Die Produzenten und ihre Produktionen wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit: Academy Award, Auszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen, BAFTA, Bambi, Bayerischer Fernsehpreis, Bayerischer Filmpreis, César, Europäischer Filmpreis, Hollywood Reporter Award, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Filmpreis, Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, Goldene Kamera, Goldene Nymphe, Grimme-Preis, GQ Award, LA Critics Award, Magnolia Award, Mira Award, Rockie Award und Romy. Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kkr/796875.html [4] Bildunterschrift: Max Wiedemann & Quirin Berg Emittent/Herausgeber: KKR & Co. Inc. Schlagwort(e): TV/Radio 2019-04-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 