Die DZ Bank hat die Evonik-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Die neue Konzernstruktur nach der Abspaltung des Methacrylatgeschäfts führe zu geringeren Gewinnschwankungen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut den Essenern ein besseres erstes Halbjahr zu als den meisten anderen Chemieunternehmen in Deutschland./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 09:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 09:24 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-04-08/11:05

ISIN: DE000EVNK013