Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return A (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) erzielte im März einen leichten Wertzuwachs in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresbeginn weise der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 0,3% auf.Im Segment der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds sei die Relation von Fonds mit positivem Ergebnis und Fonds mit negativem Ergebnis nahezu ausgewogen gewesen. Die mit Abstand deutlichste Wertminderung habe der von Graham Clapp verantwortete RWC Pensato Europa Absolute Return Fund (ISIN IE00B3RD1D21/ WKN A1C59G) verbucht, welcher 2,8% nachgegeben habe. Den höchsten Wertzuwachs habe der von Thomas Karlovits verwaltete Blackwall Europe L/S Fund (ISIN IE00BVFZF452/ WKN A14RN5) verzeichnet, welcher 1,6% zugelegt habe. Die beiden auf Übernahmesituationen fokussierten Event Driven Fonds hätten positive Ergebnisse geliefert. Der von Ethan Johnson verwaltete Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund (ISIN LU1438650027/ WKN ML0VNE) habe um 0,6% zugelegt und der von Jamie Sherman verantwortete KL Event Driven UCITS Fund (ISIN IE00BYXZ2G97/ WKN nicht bekannt) sei um 0,9% angestiegen. Die beiden auf Credit-Strategien ausgerichteten Absolute-Return-Rentenfonds hätten Wertsteigerungen in Höhe von 0,2% bzw. 1,2% verzeichnet. ...

