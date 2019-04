Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Auflage eines Fonds mitten in der Finanzkrise 2008 bezeichnen Börsianer als waghalsig oder weitsichtig, so die Experten der Universal-Investment-GmbHDie Antwort darauf gebe zehn Jahre später die herausragende Entwicklung des ACATIS Gané Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754). Anleger, die dem Fonds (Anteilklasse A) bei Auflage ihr Vertrauen geschenkt hätten, hätten sich im Zeitraum 15. Dezember 2008 bis 15. Dezember 2018 über eine Wertentwicklung von 149,70 Prozent beziehungsweise 9,59 Prozent pro anno freuen können - und das bei einer Volatilität von lediglich 7,72 Prozent. Gestartet mit einem aus heutiger Sicht sehr bescheidenen Volumen, gehöre der ACATIS Gané Value Event Fonds mit einem aktuellen Volumen von rund 2,9 Milliarden Euro zu den größten deutschen Publikumsfonds. ...

