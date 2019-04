Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - In den Worten eines vom Europäischen Parlament im Juni verabschiedeten Berichts heißt es: "Der 3D-Druck ist eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft der EU, solange er ein großes Potenzial für die Schaffung von Arbeitsplätzen hat und gleichzeitig zur Bekämpfung von Transportkosten, CO2-Emissionen oder inhärenten Überalterungen beiträgt."



Die AMable-Ausschreibung (an der kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus der Europäischen Union teilnehmen können) ist mit rund 300.000 EUR dotiert, um die Schaffung neuer Verbindungen zwischen verschiedenen Clustern zu erleichtern und die Wettbewerbsfähigkeit des KMU-Produktionsgewerbes zu stärken. Diese Förderung zielt darauf ab, "Anwendungsversuche" durchzuführen, um eine innovative Idee von funktionalen Produkten zu entwickeln, die eine generative Fertigung benötigen. Finanziert werden insbesondere Experimente der Sorten "Feasibility Studies" und "Good Practices", die von 5.000 bis 60.000 Euro reichen. Die Ausschreibung steht bis zum 1. Juni 2019, 17:00 Uhr Brüsseler Zeit für Einreichungen offen.



Neben dieser finanziellen Unterstützung wird AMable, die Innovationsmaßnahme der EU, eine Reihe von Nebenleistungen einführen, um die Fähigkeiten der Mitarbeiter in den Bereichen AM-Design, Technologieentwicklung und Bildung zu verbessern, sowie die Unternehmensentwicklung zu unterstützen.



Diese Maßnahme wird außerdem durch die EU-Initiative I4MS als Teil der Mission unterstützt, die Einführung von IKT-Technologien in Europa zu fördern, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie im globalen Umfeld zu stärken.



AMable beabsichtigt, den Technologiecluster Generative Fertigung durch die Schaffung eines digitalen Gerüsts zu stärken, das der Industrie 4.0 einen unvoreingenommenen Zugang zu den besten europäischen Kenntnissen im Bereich des 3D-Drucks ermöglicht, was von den EU-Institutionen befürwortet wird. Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben bereits betont, dass 3D-Druck die Logistikketten entlasten, Lager- und Transportvorgänge reduzieren, die Umweltbelastung verringern, die Ausgaben für die Warenversicherung senken und die Schaffung von Arbeitsplätzen auf KMU-Ebene ermöglichen könnte.



Der 3D-Druck soll zum Wohle der EU-Bürger in Europa bleiben.



Informationen zu I4MS



Die Inititative I4MS wird von der Mobile World Capital Barcelona Foundation, von FundingBox, Foreningen MADE, von der FIWARE Foundation EV, dem Danish Technological Institute und von der Axencia Galega de Innovación koordiniert.



Förderung durch das Horizont 2020-Rahmenprogramm der Europäischen Union, Förderungsvertrag-Nr. 768631



Weitere Informationen unter:



https://www.amable.eu/calls/call-for-proposals











