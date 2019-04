Unterföhring (ots) - Starke Leistung! Die SAT.1-Abnehmshow "The Biggest Loser" erreichte am Sonntagvorabend hervorragende 14,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und insgesamt 1,9 Millionen Zuschauer - und damit jeweils den besten Wert der aktuellen Staffel. Für das Halbfinale qualifizierten sich Mario, Annika, Michael, Jenny, Ercan, Melanie und Julian. SAT.1 zeigt den ersten Teil des Semifinals am Sonntag, 14. April 2019, um 17:45 Uhr.



"The Biggest Loser" - immer sonntags um 17:45 Uhr in SAT.1. Die Wiederholung zeigt SAT.1 Gold immer donnerstags um 20:15 Uhr.



