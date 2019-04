Rocket Internet erzielte in 2018 einen Konzerngewinn in Höhe von 196 Mio. Euro und einen Gewinn pro Anteilsschein von 1,28 Euro. Die ausgewählten Unternehmen erzielten in 2018 weiteres Umsatzwachstum, überwiegend verbesserten sich die bereinigten EBITDA-Margen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über eine gute Kapitalausstattung mit verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von 2,0 Mrd. Euro, wie es am Donnerstag weiter hieß.

Die positive Nachrichtenlage nahmen Investoren im heutigen Handel offenbar als Grund für weitere Investitionsbereitschaft und drückten die Aktie nahe an ihre Jahreshochs von 23,68 Euro aufwärts. Technisch hat das Wertpapier von Rocket Internet bereits zum Jahreswechsel einen Doppelboden etablieren können, anschließend wurde ein Trendwechsel vorgenommen. Weitere Kapitalzuflüsse in das Papier könnten die Notierungen zunächst an ...

