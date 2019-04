Paris - Anleger warten zurzeit ab, denn ernsthafte Neuigkeiten im Zollstreit gab es bislang keine. Und auch in Sachen Brexit wird weiter gewartet. Womöglich könnte es an diesem Montag erste Ergebnisse der Gespräche zwischen der Regierung von Premierministerin Theresa May und der Labour-Opposition geben. Das Ringen über einen Ausweg aus der Sackgasse ist extrem zäh. Zudem geht es um die Fragen, ob und wenn ja, wie lange der Austritt der Briten aus der Europäischen Union erneut verschoben wird.

Unterdessen steigen die Ölpreise angesichts hoher Angebotsrisiken weiter und erreichten neue Höchststände seit fünf Monaten. Grund ist vor allem die drohende Eskalation der Krise in Libyen, wo der abtrünnige Rebellenkommandeur Chalifa Haftar versucht, in die Hauptstadt Tripolis vorzurücken.

Der EuroStoxx 50 sank am späteren Vormittag um 0,37 Prozent auf 3434,84 Punkte, war allerdings am Freitag noch auf den höchsten Stand seit ...

