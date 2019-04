IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Pressland gründet kommerzielle Partnerschaft mit Outvoice, dem Entwickler von Instrumenten für die Lohnverrechnung von Freiberuflern im Verlagswesen

Pressland gründet kommerzielle Partnerschaft mit Outvoice, dem Entwickler von Instrumenten für die Lohnverrechnung von Freiberuflern im Verlagswesen

Die Firmen werden in der Entwicklung von Kundenbeziehungen und Umsatzmodellen zusammenarbeiten

VANCOUVER, BC, KANADA (8. April 2019) - Pressland (pressland.com), eine Tochtergesellschaft von Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF), hat heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Gründung einer kommerziellen Partnerschaft mit der in San Francisco ansässigen Firma OutVoice bekannt gegeben. Die Unternehmen werden sich über Produkte zur Vermeidung von Ineffizienzen und zur besseren Kundeneinbindung im Medientechnologiesektor abstimmen.

OutVoice ist die erste Zahlungsabwicklungsoption für Freiberufler im Verlagswesen, die sich direkt in Content Management Systeme integrieren lässt. Mit dem neuen Dienst wird der Prozess der Rechnungslegung auf nur einen Klick reduziert. Zahlungen werden auf der von OutVoice entwickelten Unternehmensplattform abgewickelt.

Pressland setzt Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) ein, um die globale 24-Stunden-Berichterstattung zu analysieren und umfassende, dynamische Produktionsdaten zu veröffentlichen, die genutzt werden können, um Fehlinformationen noch vor ihrer Verbreitung im Internet zu identifizieren.

Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, die Markteinführung von Presslands SaaS-Angeboten zu beschleunigen.

Es kommt nicht oft vor, dass jemand einen jahrelangen Problembereich der Medienproduktion einer Lösung zuführt. Genau das hat OutVoice aber geschafft, meint Koyen, Chief Strategy Officer von Codebase. OutVoice hat das Potenzial, sich als Global Player im Medientechnologiesektor zu positionieren, und Pressland ist stolz darauf, bereits in dieser frühen Phase Partner dieser Firma zu sein.

Im Rahmen dieses Arrangement wird Codebase Ventures die Vergütung von Medienbeiträgen zu seinen Tochtergesellschaften ICO Ranker und Blockchain Ranker über OutVoice abwickeln.

OutVoice wurde im Jahr 2018 von Matt Saincome gegründet. Herr Saincom war früher freiberuflicher Autor sowie Gründer und Chefredakteur von The Hard Times. Seine Arbeiten wurden bereits in Forbes, Billboard, LA Times und anderen wichtigen Medienformaten veröffentlicht.

Jeff und Pressland haben das Problem, das OutVoice einer Lösung zuführen möchte, genau erkannt, meint Saincome. Ich freue mich darauf, wenn wir unsere gemeinsamen Ressourcen und unser Know-how bündeln, um Instrumente zu entwickeln, die der Vermeidung von Ineffizienzen und der Optimierung der Medienproduktion dienen.

Pressland wird von Codebase-CSO Jeff Koyen, einem erfahrenen Medienexperten, Unternehmer, Technologen und Journalisten, geleitet. Seine Berichte sind unter anderem in The New York Times, The Guardian, Wired, Crains New York und Adweek erschienen. Die Firma hat ihren Sitz in Brooklyn, die Teammitglieder sind jedoch international zwischen Belgrad und Vancouver tätig. Pressland publiziert auch das Format News-to-Table, ein digitales Magazin, das der Vertrauenswürdigkeit und Transparenz im Medienbereich verpflichtet ist.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. ist ein kleines, praxisorientiertes Team von Finanz- und Technologieexperten, die frühzeitig in herausragende Ideen investieren. Wir arbeiten im Bewusstsein, dass sich die Technologie ständig weiterentwickelt und so frühzeitig Chancen für strategische Investitionen bietet, die unseren Aktionären eine überdurchschnittliche Rendite einbringen können. Wir suchen und unterstützen Innovatoren, die mit ihren Plattformen und Protokollen, nicht nur mit Produkten, die Standards von morgen schaffen. Wir investieren frühzeitig, unterstützen unsere Gründer, bringen ihre Ideen auf den Markt und arbeiten unermüdlich daran, ihre Vision zu verwirklichen.

