Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Continental von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 165 auf 160 Euro gesenkt. Dies sei die Reaktion auf gesunkene Ergebnisschätzungen und den guten Lauf der Aktien, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Montag vorliegenden Studie. Michelin und Nokian bleiben seine Favoriten unter den Papieren europäischer Reifenhersteller./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005439004

AXC0116 2019-04-08/11:43