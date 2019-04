Die EZB scheint nicht in der Lage, die Negativzinsen zu beenden - deshalb fordern die deutschen Privatbanken zumindest Erleichterungen.

Die deutschen Privatbanken fordern von der Europäischen Zentralbank (EZB) ein Ende der Belastung durch den vor fünf Jahren eingeführten Strafzins. "Mehr als 20 Milliarden Euro haben die Banken im Euroraum inzwischen für ihre Liquiditätsreserven an die EZB gezahlt", bemängelte der Vorsitzende des Bankenverbandes BdB, Hans-Walter Peters, an diesem Montag in Berlin.

"Da die EZB auch in diesem Jahr offenbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...