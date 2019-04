Mit der Übernahme von Pioneer baut der Asset Manager Amundi seine Marktführerschaft in Europa weiter aus. Eine Folge für Anleger: 60 Fonds werden aus der Produktpalette gestrichen bzw. miteinander verschmolzen.Die Zusammenlegung von Pioneer Investments mit der französischen Amundi Gruppe befindet sich seit Juli 2017 nun in der letzten Integrationsphase. Um die Produktpalette zu optimieren und die aus der Übernahme resultierenden Dopplungen im Fondsangebot zu beheben, wird Amundi die Teilbereiche Amundi Funds, Amundi Funds II (die ehemaligen Pioneer-Fonds) und Amundi Sicav II (die früheren Feeder von Pioneer Funds) bis Ende Juni 2019 zusammenfassen. "Wir haben die besten Fonds nach Wertentwicklung, Fondsvolumen, Fondsmerkmalen und Marktpotenzial ausgewählt. Mit der daraus resultierenden Produktpalette bieten wir unseren Kunden ein gestrafftes, wettbewerbsfähiges und diversifiziertes Fondsangebot über alle Anlageklassen hinweg", beschreibt Amundi den Prozess. Eine Liste der in Deutschland betroffenen Fonds mit dem genauen Änderungsdatum finden Sie hier: Fondsliste Amundi.

