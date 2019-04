Berlin (ots) -



Der Winter naht, zumindest auf dem Fernsehbildschirm: Am 14. April startet die finale Staffel der preisgekrönten TV-Serie "Game of Thrones". Um allen Fans die Wartezeit zu verkürzen, hat der Reiseexperte Travelzoo die schönsten Drehorte der Serie zusammengestellt - und gibt exklusive Tipps für mystische Reisen in die Sieben Königslande.



Jon Snow steht in einer dunklen Gruft. Er schaut sich um - irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sieht er es: Unter der Tür quillt Rauch hervor, begleitet von bösartigem Zischen. Er zieht sein Schwert, macht sich bereit für den Kampf gegen das, was auch immer da in die Gruft eindringt. Jon Snow gibt es natürlich nicht wirklich; er ist ein Charakter aus "Game of Thrones", der erfolgreichsten TV-Serie aller Zeiten - mit 30 Millionen Zuschauern allein in den USA [1], 15 Millionen Dollar Produktionskosten pro Folge und spektakulären Drehorten auf der ganzen Welt.



Mittlerweile gibt es bereits sieben Staffeln von "Game of Thrones", in drei Wochen wird die achte, die finale ausgestrahlt. Die Jon-Snow-in-der-Gruft-Szene ist ein Teaser dafür. Für die meisten Fans ist die Zeit bis zum 14. April aber immer noch zu lang und der Teaser zu kurz. Was also tun, bis es soweit ist? Wie wäre es mit: Urlaub nehmen und an einen der Drehorte fahren? Inspiration dafür bietet Travelzoo, der internationale Herausgeber von Reiseangeboten. Annemarie Lehmann, Reiseexpertin bei Travelzoo, kuratiert und prüft monatlich zahlreiche Deals, sondern kennt auch jede "Game of Thrones"-Folge. Sie hat die besten Tipps zum Nachreisen für jeden Fan zusammengestellt:



1. Nordirland - Land der Schattenwölfe



Nordirland ist so etwas wie die wahre Heimat von "Game of Thrones": In einem Studio in der Hauptstadt Belfast wurden viele Szenen gedreht. Doch auch außerhalb der Stadt fand das Filmteam passende Orte, wie das Gebiet 'Dark Hedges', das in der Serie zu den Wäldern Tollymores umfunktioniert wird, in denen die Herren von Winterfell herrschen und ihre Schattenwölfe fangen. "Eine solche Traumkulisse aus imposanten Gebirgszügen, romantischen Stränden und mystischen Burgen sucht ihresgleichen. Wer alle Facetten der der irischen Natur erleben möchte, sollte die Gegend am besten mit einem Camper erkunden", empfiehlt die Travelzoo-Expertin Annemarie Lehmann. "Besonders charmant zeigt sich Nordirland im Frühjahr, wenn die Natur unter den ersten Sonnenstrahlen wiedererwacht."



2. Kroatien - das Haus der Unsterblichen



Auch Kroatien ist in "Game of Thrones" zu sehen: Die Hauptstadt Dubrovnik mit ihren mittelalterlichen Gebäuden und beeindruckenden Stadtmauer wurde zur Hauptstadt Königsmund von Westeros, in der die Lannisters herrschen und morden. Cersei Lannisters Weg der Schande, den sie in der fünften Staffel geht, führt sie durch die bekannte Dubrovniker Straße Stradun. "Besonders schön ist es, an den alten Gemäuern der Stadtmauer entlang zu schlendern und die atemberaubende Aussicht auf das Mittelmeer zu genießen. Aber Achtung: Schon ab 10 Uhr wird es hier rappelvoll. Also am besten früh aufstehen, entspannt den Ausblick genießen und anschließend in einem der gemütlichen Terrassencafés frühstücken", sagt die erfahrene Reisespezialistin.



3. Island - jenseits der Mauer



Wo könnte man das raue Land jenseits der Mauer besser filmen als im ebenfalls rauen, aber wunderschönen Island? Dachte sich wohl auch das "Game of Thrones"-Team und drehte fast im gesamten Land. Island ist der Drehort für das Land jenseits der Mauer, in dem die Weißen Wanderer leben und das das Expeditionsziel von Jon Snow und seinen Verbündeten ist. Jon und seine Wildlings-Geliebte Ygritte treffen sich dort ebenfalls zum ersten Mal. "Für alle Naturliebhaber ist Island ein absolutes Paradies: Vulkane, heiße Quellen und Nordlichter machen die Insel zu einer absoluten Trenddestination 2019", so die Reiseexpertin von Travelzoo. "Vor allem der Gletscher Vatnjajökull ist ein echtes Must-see - er taucht gleich in mehreren Szenen von 'Game of Thrones' auf."



4. Malta - Hauptstadt und Hinrichtungsstätte



Malta durfte schon in diversen Hollywood-Filmen als Hintergrund dienen - klar, dass sich auch die "Game of Thrones"-Macher für die Insel interessierten: Ab der zweiten Staffel nutzten sie das Fort Ricasoli an der maltesischen Ostküste für die Serien-Hauptstadt Königsmund. "Das Fort ist mit seinen massiven Steinmauern und dem direkt davor liegenden azurblauen Meer auch optimal als einzigartiges Fotomotiv für einen Urlaubsschnappschuss geeignet", findet Annemarie Lehmann. Und da wäre natürlich auch noch Fort Manoel, das Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet wurde. In "Game of Thrones" ist es als die Hinrichtungsstätte von Ned Stark am Ende der ersten Staffel zu sehen. "Wer das Abenteuer sucht, der lässt sich von der berühmten Blauen Grotte auf der anderen Seite der Insel 60 Meter in die Tiefe abseilen und genießt das wunderschöne Lichterspiel. Nervenkitzel und Romantik pur! ", verrät die Reiseexpertin.



5. Marokko - das Revier der Dothraki



Auch Marokko ist bei Filmemachern als Drehort sehr beliebt; das "Game of Thrones"-Team entschied sich für den Ort Ait-Ben-Haddou, um dort die ersten Szenen mit Drachenkönigin Daenerys Targaryen zu filmen. Hier lebt Daenerys mit ihrem Bruder und wird erstmals ihrem späteren Ehemann, dem Dothraki-Fürsten Khal Drogo, vorgestellt. Später reist Daenerys nach Astapor und befreit alle Sklaven - in Wirklichkeit heißt diese Stadt Essaouira und liegt in der Nähe von Marrakesch. "Wen es in die Natur zieht, der sollte sich einen Tagestrip ins Atlasgebirge zu den Wasserfällen von Setti Fatma nicht entgehen lassen. Der Weg dorthin führt über schmale Wege und ist nichts für schwache Nerven. Aber ein frischer Minztee in dem kleinen Café ganz oben auf dem Berg macht die Anstrengungen wieder wett", empfiehlt Annemarie Lehmann von Travelzoo.



6. Spanien - die Gärten von Dorne



Das passt perfekt: In Sevilla steht der berühmte Palast Alacazar de Sevilla, in dem sogar ab und zu der echte spanische König lebt. Das wunderschöne Gebäude mit seinen gepflegten Gärten ist in "Game of Thrones" ebenfalls ein königlicher Palast, nämlich der von Dorne. Myrcella Lannister spaziert hier gern durch die Parkanlagen. "Wie wäre es also mit einem ausgedehnten Spaziergang durch den traumhaften Park, in dem es schon nach den ersten Frühlingsboten duftet?", schlägt Annemarie Lehmann vor. Und da das Filmteam nun schon mal da war, drehte es direkt weiter: Die Stierkampfarena von Sevilla, die Plaza de Toros de la Maestranza, taucht in der fünften Staffel auf, hier kämpft Daenerys gegen die Söhne der Harpyie und kann letztlich nur mithilfe ihres Drachen fliehen. "Wer neben einem Besuch in der Stierkampfarena noch mehr spanische Kultur erleben möchte, der sollte sich Granada nicht entgehen lassen. Die Alhambra auf dem Sabikah-Hügel von Granada ist eines der bedeutendsten Beispiele des maurischen Stils der islamischen Kunst", weiß Annemarie Lehmann von Travelzoo.



