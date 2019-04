Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Die Merck KGaA hat ihr Übernahmeangebot für Versum Materials deutlich aufgestockt und damit die Gunst des US-Konzerns gewonnen: Merck habe die Offerte auf 53 US-Dollar von zuvor 48 Dollar je Aktie erhöht, teilte die Versum Materials Inc mit. Das verbesserte Angebot in Höhe von insgesamt rund 5,78 Milliarden Dollar sei nach Einschätzung des Boards der bislang geplanten Fusion unter Gleichen mit Entegris überlegen.

Entegris hat nun bis zum 11. April Zeit, um darauf zu reagieren und gegebenenfalls ein Gegengebot zu unterbreiten.

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hatte Ende Februar bekanntgegeben, den US-Anbieter für Elektronikmaterialien Versum übernehmen zu wollen. Doch der hatte sich im Januar bereits mit Entegris auf einen Zusammenschluss via Aktientausch verständigt. Merck war Entegris mit der Offerte in die Parade gefahren, und hatte Versum eine Übernahme für rund 5,2 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen. Gemäß dem aktuellen Fusionsvertrag mit Entegris muss Versum bei einem Rücktritt von der Vereinbarung eine Strafgebühr von 140 Millionen Dollar zahlen.

