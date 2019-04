Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das ZDF verlängert den Vertrag mit Moderatorin Carmen Nebel um zwei weitere Jahre bis einschließlich 2021. 2020 wird sie noch einmal drei Folgen "Willkommen bei Carmen Nebel" präsentieren. Carmen Nebel: "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem ZDF und vor allem darauf, die Zuschauer auch 2020 mit 'Willkommen bei Carmen Nebel' zu unterhalten." Danach wird sie sich auf die Charity-Shows konzentrieren, die sie seit vielen Jahren mit großem Erfolg moderiert. "Die großen Spendengalas der Deutschen Krebshilfe sowie 'Die schönsten Weihnachts-Hits' für Brot für die Welt und Misereor sind Carmen Nebel eine Herzensangelegenheit, und wir sind sehr froh, dass sie uns ihren weiteren Einsatz dafür zugesagt hat", sagt ZDF-Showchef Oliver Heidemann. Darüber hinaus wird Carmen Nebel am 24. Dezember 2019 ab 20.15 Uhr mit den Zuschauern wieder Heiligabend feiern.



Schon am Samstag, 4. Mai 2019, meldet sich Carmen Nebel um 20.15 Uhr im ZDF mit ihrer großen Samstagabend-Show live aus dem Berliner Velodrom. Zum 15-jährigen Jubiläum von "Willkommen bei Carmen Nebel" präsentiert sie ein Aufgebot an nationalen und internationalen Stars sowie jede Menge Überraschungen.



Schlagerstar Andrea Berg ist dabei und freut sich darauf, beim Jubiläum der Show musikalisch mitzufeiern. Verona Pooth blickt mit Carmen Nebel gemeinsam auf die Highlights aus 77 Shows zurück. Außerdem fühlt sie als Reporterin den Kollegen hinter der Bühne und auch den Zuschauern im Saal auf den Zahn. ZDF-Kollege Johannes B. Kerner bringt noch einmal seine legendäre Tanzeinlage mit dem Showballett mit in die Mai-Sendung und übernimmt die Rolle des Quizmasters, wenn es um die lustigsten, bewegenden und überraschendsten Momente aus 15 Jahren "Willkommen bei Carmen Nebel" geht.



Carmen Nebel freut sich auch auf die Schlagerstars Maite Kelly und Beatrice Egli. Für magische Momente in Berlin sorgen die "Ehrlich Brothers". Sie hatten ihren ersten großen TV-Auftritt bei Carmen Nebel und lassen es sich bei diesem Jubiläum nicht nehmen, die Zuschauer zu verzaubern.



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/carmennebel



https://zdf.de/show/willkommen-bei-carmen-nebel



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121