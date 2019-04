Köln (ots) - Mit der Toggolino App bringt SUPER RTL ein einzigartiges Medienangebot für Kinder auf den deutschsprachigen Markt, das alle Medienbedürfnisse von Klein- und Vorschulkindern bündelt.



Die Toggolino App beinhaltet eine große und täglich neue Auswahl an Videos, Hörspielen und Spielen für Kinder ab zwei Jahren und ist damit mehr als nur eine "Mediathek". Denn sie bietet nicht nur die Inhalte des beliebten Toggolino Fernsehprogramms zum Streamen, sondern erweitert das Medienangebot um Spiele und Hörspiele. Inhalte aus den Kategorien Gucken, Hören und Spielen gibt es von den Lieblingen der Kinder wie "PAW Patrol", "Peppa Pig", "Noddy", "Caillou", "Chuggington", "Bob der Baumeister", "Benjamin Blümchen", "Leo Lausemaus" und vielen mehr. Dieses vielfältige Unterhaltungsangebot mit geprüften Inhalten sowie die kinderleichte und textfreie Bedienung machen die Toggolino App auf dem Markt der Medien-Apps für Klein- und Vorschulkinder so einzigartig.



"Der Launch ist ein großer Meilenstein auf dem Weg, unseren Sender zu einem Content Hub zu machen. Mit der Toggolino App gehen wir auf die veränderte Mediennutzung bei Kleinkindern ein, die zwar immer noch lineares Fernsehen schauen, aber vermehrt digitale Angebote nutzen. So ist die App eine weitere und sehr wichtige Möglichkeit, unseren vielfältigen Content zu den Kindern zu bringen", so Geschäftsführer des Kindermarktführers Claude Schmit.



Die Toggolino App steht dabei für sichere Mediennutzung: Altersfilter, Zeitlimits, Nutzungszeitraum oder White- und Blacklist machen sie zu einem geschützten Raum, in dem die Kinder ausschließlich geeignete und angemessene Inhalte zu sehen bekommen. Die Nutzung von über 700 Inhalten ist kostenlos - mit einer Premium-Mitgliedschaft können außerdem zusätzliche Videos, Hörspiele und Spiele werbefrei und ohne Einschränkung genutzt werden.



Die Toggolino App steht ab sofort für iOS und Android zum Download bereit.



