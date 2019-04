New York - Das soziale Netzwerk Pinterest hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang festgelegt. Die Aktie soll zwischen 15 und 17 US-Dollar pro Stück angeboten werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit will Pinterest bis zu 1,28 Milliarden Dollar einnehmen. 75 Millionen Aktien sollen platziert werden.

Das "Wall Street Journal" hatte zuvor unter Berufung auf informierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...