Die Schweizer Straumann AG (ISIN: CH0012280076) hat die Dividende um 10,5 Prozent auf 5,25 Franken (ca. 4,68 Euro) je Aktie angehoben. Dies beschlossen die Aktionäre auf der Generalversammlung in Basel am 5. April 2019. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 11. April. Ex-Dividenden Tag ist der 9. April 2019. Beim derzeitigen Aktienkurs von 736 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,64 ...

