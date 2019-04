Kurz vor der ersten Sitzung des neuen Klimakabinetts preschen die Grünen mit einem Vorschlag vor - der sei zwar anspruchsvoll, aber realistisch.

Die Grünen haben ihre Forderung bekräftigt, ab 2030 nur noch abgasfreie Autos neu zuzulassen. Der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor müsse gesetzlich festgelegt werden, fordert Bundestags-Fraktionschef Anton Hofreiter in einem am Montag vorgelegten Positionspapier. "Das wäre ein klarer Fahrplan, der Planungssicherheit für die Autoindustrie und die Beschäftigten schafft, und der sich in die Pläne vieler anderer europäischer Staaten einreiht, die ebenfalls aus dem fossilen Verbrenner ...

