EXCHANGE NOTICE, APRIL 8, 2019 BONDS DELETE GROUP OYJ: INCREASE IN THE AMOUNT OF BOND Increase in the amount of Delete Group Oyj bond DELJVAIH21. Updated identifiers as of April 9, 2019: Trading code: DELJVAIH21 ISIN code: FI4000252119 Amount: 110,000,000 EUR Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 *** TIEDOTE, 8. HUHTIKUUTA 2019 LAINAT DELETE GROUP OYJ: LAINAN MÄÄRÄN KOROTUS Delete Group Oyj:n lainan DELJVAIH21 määrän korotus. Uudet perustiedot 9. huhtikuuta 2019: Kaupankäyntitunnus: DELJVAIH21 ISIN-koodi: FI4000252119 Lainan määrä: 110 000 000 EUR Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260