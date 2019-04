Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts einer nachgebesserten Offerte für den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Schritt entspreche den Erwartungen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätzt, dass Merck bei der Übernahme nun tatsächlich zum Zuge kommen wird. Investoren sollten die jüngsten Erfolge der Darmstädter beim Kauf oder der Veräußerung von Firmen nicht ignorieren./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 10:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-04-08/14:09

ISIN: DE0006599905