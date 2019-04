Zeven (ots) -



Sex ist die schönste Nebensache der Welt? nasichi! Wenn da nicht manchmal die eine oder andere Stolperfalle wäre - wie beispielsweise das richtige Abrollen eines Kondoms. Dabei könnte es alles so einfach sein - wortwörtlich! Denn BILLY BOY hat jetzt mit Einfach drauf ein neues Kondom im Sortiment, das seinem Namen alle Ehre macht. Das Kondom ist leichter abrollbar, passgenau und drauf und dran, sich als unverzichtbarer Begleiter in den Schlafzimmern, Küchen, Autos und anderen Schäferstündchen-Orten dieser Welt durchzusetzen. Das transparente Kondom aus Naturkautschuklatex wird in Norddeutschland hergestellt und ist ab April im Handel erhältlich.



Vorsicht ist besser als Nachsicht - bei kaum einem Thema ist dieser Spruch so wahr wie beim Sex, sonst wird aus Spaß bald Ernst. Nicht umsonst zählen Kondome zu den beliebtesten nicht-hormonellen Verhütungsmitteln und schützen dabei nicht nur vor ungewollten Schwangerschaften, sondern auch vor unerwünschten sexuell übertragbaren Infektionen. Denn schließlich gehört zu safer Sex mehr dazu als Bienchen und Blümchen. Neben dem Schutz, der für Verbraucher an erster Stelle steht, wünschen diese sich vor allem eines: ein Kondom, das leichter abzurollen ist und das passgenau sitzt. Das ergab eine im März 2019 von BILLY BOY durchgeführte Umfrage bei Kondom-Verwendern rund um das beliebte Verhütungsmittel.



Doch beim richtigen Umgang und der Verwendung der Kondome gibt es oftmals viele Fragezeichen. Für 32 Prozent ist vor allem das Thema Abrollen ein Problem, sei es, weil das Kondom zu eng sitzt (37 Prozent), nicht feucht genug ist (22 Prozent) oder das Know-how über das richtige Abrollen nicht vorhanden ist (10 Prozent). Wichtige Gründe für BILLY BOY, Einfach drauf ins Rennen zu schicken. Denn durch seine konturierte Form lässt sich das neue Kondom extra leicht abrollen und besticht zudem durch eine komfortable Passform. Einfach Kondom auspacken, aufsetzen, abrollen und schon ist Man(n) bereit für den Einsatz? nasichi einfachdrauf



4 Tipps für das perfekte Erlebnis:



Verpackung auf, Tüte auf den Lümmel und rein das Ding! Aber Vorsicht: Das Kondom darf beim Öffnen der Verpackung nicht beschädigt werden. Daher die Siegelfolie nur an der gekennzeichneten Stelle öffnen und darauf achten, dass das Gummi nicht mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder auch spitzen Fingernägeln in Berührung kommt.



Zum Aufziehen die Spitze des Kondoms zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten, dass dort kein Luftpolster entsteht. Nun die Vorhat zurückziehen und das Gummi auf dem Herzstück des Mannes abrollen. Dabei ist es wichtig, dass die kleine Spitze des Kondoms nach oben zeigt - andernfalls ist es falsch herum.



Das Kondom lässt sich nicht richtig abrollen? Don't panic! Dann ist bestimmt die Abrollrichtigung falsch. Aber Achtung! Bitte nicht das Kondom umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden und ein vollständiger Schutz vor einer Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Infektion nicht mehr gewährleistet ist. Also: Immer ein neues Kondom verwenden!



Auch, wenn es vielleicht auf der Hand liegt, soll es trotzdem erwähnt werden: der Penis muss erigiert sein und sollte vor Erschlaffung definitiv herausgezogen werden. Denn auf eine schlappe Banane passt kein Gummi! Sonst ist die Überraschung am Ende groß - und heißt Fabian oder Nadine.



