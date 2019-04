Der Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoff-Hersteller Henkel +2,19% orientiert sich bei seinen Verpackungen und Rezepturen zunehmend an den Bedürfnissen des Internet-Handels. Der Markenartikler vertiefe aktuell seine Kooperationen mit wichtigen Partnern im Onlinehandel, sagte Henkel-Chef Hans Van Bylen am Montag auf der Hauptversammlung in Düsseldorf. "Dafür haben wir neue Verpackungen entwickelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...