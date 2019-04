Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) befürworten eine gesellschaftliche Diskussion über Bluttests für Schwangere etwa auf ein Down-Syndrom des Kindes. "Diese grundlegende ethische Debatte gehört in den Deutschen Bundestag, dort muss entschieden werden", sagte die Chefin des GKV-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, am Montag. In den laufenden Beratungen und Anhörungen beim Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Kassen und Kliniken gehe es nicht um die Zulassung der Tests, die seit Jahren verfügbar seien. Es gehe allein um die Frage, ob sie von den Kassen finanziert werden sollen, Frauen sie selbst bezahlen müssen oder auf riskantere Fruchtwasseruntersuchungen verwiesen werden, die Kassenleistung sind.

Die grundsätzliche Frage, "ob wir als Gesellschaft überhaupt wollen, dass solche Tests durchgeführt werden und, falls ja, unter welchen Bedingungen", könne aber nicht das Gesundheitswesen klären. "Dies muss von der gesamten Gesellschaft entschieden werden, vertreten durch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages", sagte Pfeiffer./sam/DP/jha

